У Трускавці розпочалася виїзна фракція «слуг». Завтра чекають на Зеленського, генпрокурора і главу МВС

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Facebook / Юлія Палійчук

У Трускавці у пʼятницю, 1 жовтня, розпочалося засідання «Великої фракції» депутатів від «Слуги народу». На ньому вже виступив глава фракції Давид Арахамія, глава партії Олександр Корнієнко та премʼєр-міністр країни Денис Шмигаль. У суботу, 2 жовтня, до депутатів приїде президент Володимир Зеленський, генеральний прокурор Ірина Венедіктова, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Про це під час брифінгу заявила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

Відкрив засідання о 15:30 глава фракції Давид Арахамія. Після цього виступив глава партії Корнієнко та віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Далі глава уряду Денис Шмигаль розповів про стратегії розвитку економіки та соціальної сфери. Крім цього, глава Київської школи економіки Тимофій Милованов представить депутатам план трансформації країни — його Зеленський презентував у США.

Депутати також оцінять роботу чинного уряду й діяльності кожного з міністрів. Оцінка відбуватиметься онлайн через інтерактивну програму. За підсумками «Великої фракції» хочуть досягти «спільного розуміння» щодо того, що треба робити у законодавчому полі, а також сформують плани до 2023 року.

У суботу, 2 жовтня, депутати планують провести нараду з представниками силових міністерств та правоохоронних органів. Очікують на генпрокурора Венедіктову, главу НАЗК Новікова та главу МВС Монастирського. Президент Зеленський також приїде на засідання 2 жовтня і виступить перед фракцією, скільки він там пробуде — невідомо.

Палійчук наголосила, що це не «Трускавець — 2»: тут не передбачено навчання.

«Це збори команди президента і депутатів «Слуги народу», де будуть обговорювати підсумки роботи на екваторі парламентської каденції: підбивати підсумки що вдалось та над чим треба працювати, сформуємо плани до 2023 року», — пояснила Палійчук.

Нагадаємо, що на «Великій фракції», серед іншого, будуть обговорювати і кадрові питання, головне з яких — можлива відставка спікера Ради Дмитра Разумкова.