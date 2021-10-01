Ексчиновнику РНБО за держзраду загрожує 15 років вʼязниці. Він збирав секретну інформацію

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СБУ

Служба безпеки України завершила слідство щодо колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони, обвинуваченого у державній зраді. За ч. 1 ст. 111 КК йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Як повідомляє СБУ, слідство встановило, що він збирав секретну інформацію і передавав її іноземній спецслужбі. Якій саме, не вказано.

Чиновник категорії «Б», до якої відносяться керівники структурних підрозділів, працював в Адміністрації президента і в Апараті РНБО. Він багато років мав доступ до секретної інформації та передавав відомості про найвищі органи влади.

Викрила його контррозвідка СБУ. 1 червня 2021 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а вже у вересні СБУ направила матеріали до суду.

СБУ не повідомляє імʼя колишнього чиновника.