ЄС призупинив укладання торгівельної угоди з Австралією на тлі створення оборонного партнерства AUKUS
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
European Parliament / Flickr
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз «навряд чи» укладе торгівельну угоду з Австралією на тлі кризи, яка сформувалася через створення блоку AUKUS. Так керівництво ЄС висловило солідарність з урядом Франції, пише BBC.
Наступний раунд переговорів щодо вільної торгівлі між ЄС і Австралією запланований на 12 жовтня, однак його перенесли на місяць.
Міністр торгівлі Австралії Ден Техан відмовився коментувати, чи повʼязано це зі зривом угоди щодо французьких підводних човнів.
«У червні, після останнього раунду переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, Європейська комісія заявила про позитивні зрушення», — пише ВВС.
- 15 вересня США, Австралія і Британія оголосили про нове тристороннє оборонне партнерство AUKUS. Його мета — протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. У рамках партнерства Австралія відмовилась від контракту з Францією на $66 мільярдів на розробку 12 сучасних ударних підводних човнів із традиційними двигунами. Замість цього Австралія вперше побудує атомні підводні човни з використанням технологій, які надали США.
- Китай назвав цю угоду «ідеологічними забобонами», а Франція вирішила відкликати послів зі США й Австралії.
- Пізніше стало відомо, що деталі угоди AUKUS між Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією узгодили без відома президента Франції Емманюеля Макрона на саміті G7 у червні 2021 року.