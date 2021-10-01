В Україні почався осінній призов — до війська відправлять понад 13,5 тисячі осіб

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В Україні з 1 жовтня стартує осінній призов на строкову службу, згідно з яким до війська відправлять 13 575 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Призов проходитиме в жовтні-грудні. Йому підлягають придатні за станом здоровʼя чоловіки, яким на момент відправлення у військові частини виповнилося 18 років, а також особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на відстрочку.

Від служби звільняються студенти середніх та вищих навчальних закладів, люди з проблемним здоровʼям, а відстрочку можна отримати за сімейними обставинами (багатодітні сімʼї), для продовження професійної діяльності.

До лав Збройних сил призовуть 6 500 осіб, у Національну гвардію — 4 775, до Держприкордонслужби — 1 700, а до Держспецслужби транспорту — 600 .

У Генштабі зазначають, що з кожним роком доля призовників у військах зменшується і буде зменшуватися. В цьому році співвідношення частки строковиків до частки контрактників 15:85%.