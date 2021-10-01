На Донбасі правоохоронці знайшли схованку зі зброєю, яку викрали в Криму під час окупації півострова
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим
В Авдіївці виявили арсенал зброї та боєприпасів, ймовірно викрадених із Криму під час окупації півострова.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим та Севастополя.
Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію, що вивезена з півострова зброя може перебувати на території Донецької області.
Під час перевірки схованку зі зброєю та боєприпасами знайшли на території гаражного кооперативу Авдіївки.
Правоохоронці вилучили 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, понад 100 мін, 10 ручних протитанкових гранатометів, установку ПТУР та майже 14 тисяч патронів різного калібру.
Наразі слідчі з’ясовують походження зброї та боєприпасів, а також причетних до їхнього незаконного зберігання. Відкрито кримінальне провадження за фактами викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, а також незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
- Раніше Офіс генпрокурора повідомив про підозру генералу російської армії за блокування українських частин у Криму в березні 2014 року.
- Захоплення Кримського півострова армією Росії розпочалося 20 лютого 2014 року. 27 лютого російські війська захопили парламент та уряд АРК і почали блокувати частини ЗСУ. 16 березня окупаційна влада півострова провела «референдум» за приєднання до Росії.
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». У такий спосіб Росія анексувала українську територію.