На Донбасі правоохоронці знайшли схованку зі зброєю, яку викрали в Криму під час окупації півострова

Новини

Пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим

В Авдіївці виявили арсенал зброї та боєприпасів, ймовірно викрадених із Криму під час окупації півострова.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим та Севастополя.

Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію, що вивезена з півострова зброя може перебувати на території Донецької області.

Під час перевірки схованку зі зброєю та боєприпасами знайшли на території гаражного кооперативу Авдіївки.

Правоохоронці вилучили 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, понад 100 мін, 10 ручних протитанкових гранатометів, установку ПТУР та майже 14 тисяч патронів різного калібру.

Наразі слідчі з’ясовують походження зброї та боєприпасів, а також причетних до їхнього незаконного зберігання. Відкрито кримінальне провадження за фактами викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, а також незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).