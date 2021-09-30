Арбітражний трибунал у жовтні почне слухання справи про захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба президента України
Міжнародний арбітражний суд 11 жовтня розпочне слухання у справі України проти Росії про захоплення українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 українських моряків — військовослужбовців ВМС ЗС України», — написав Кулеба в Twitter.
Міністр зазначив, що для України це дуже важлива справа, в якій буде доводитися агресія Росії, незаконне затримання кораблів і моряків, а також протиправне судилище щодо військових. Україна в суді буде відстоювати принципи міжнародного морського права.
«Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло. Ефективна робота МЗС у міжнародних судах — це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву», — заявив Кулеба.
- 25 листопада 2018 року в акваторії Керченської протоки російські кораблі атакували український буксир «Яни Капу» і два артилерійських катери «Нікополь» і «Бердянськ». Під час атаки росіяни відкрили вогонь, у результаті чого кілька моряків отримали поранення. У Росії їх більш як 9 місяців судили за порушення кордону РФ.
- 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між Росією і Україною всі 24 моряки повернулися в Україну.
- 20 листопада 2019 року захоплені росіянами катери«Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» прибули в порт Очакова. Їх зустрів президент Володимир Зеленський. Він оглянув кораблі і заявив, що Україна звернеться до Росії з вимогою повернути компоненти, які були з них зняті. Пізніше стало відомо, що росіяни зняли з кораблів унітази, розетки, проводку, радіообладнання і багато іншого. ФСБ Росії заявило, що кораблі повертали в нормальному стані.
- 29 грудні 2020 року Україна відремонтувала буксир «Яни Капу», в жовтні — «Бердянськ», а в травні — «Нікополь».