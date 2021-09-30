До Ради надійшло друге подання про збір підписів за відставку Разумкова. ОП назвав це ініціативою глави «слуг»

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Апарат спікера Верховної Ради отримав друге звернення про видачу листів для збору підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній.

«Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення — від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно», — заявила вона.

Речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що глава держави не причетний до збору підписів за відставку Разумкова, це начебто ініціатива глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

«Вони [Зеленський та Разумков] спілкуються, стосунки у них нормальні, кожен виконує свою функцію. Це ініціатива пана Давида Арахамії, в нього можна запитати його мотиви стосовно того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради», — сказав Никифоров в ефірі «Україна 24».