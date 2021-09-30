Прогноз погоди: синоптики очікують на початку жовтня «осіннє тепло» та нічні заморозки

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Artur Aleksanian / Unsplash

На початку жовтня в Україні очікується помірна погода, найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

1 жовтня у цих регіонах очікується до +23 °С, на решті території вдень від +13 °С до +17 °С. У вихідні трохи потеплішає, на 1-2 градуси. Вночі з 1 по 3 жовтня очікуються нічні приморозки, всюди, крім заходу.

У західних областях України у пʼятницю та суботу пройдуть локальні дощі. Температура повітря сягатиме +17 °С, у високогірʼї Карпат до +15 °С. Хмарність до понеділка стане мінімальною.

На сході країни очікуються нічні заморозки. У Донецькій області очікуються заморозки до -1 °С в повітрі та зниження температури на поверхні ґрунту до -5 °С. У Луганській та Харківській області очікуються сильні заморозки в повітрі, до -5 °С. Вдень стовпчик термометра покаже максимальну температуру +15 °С. У понеділок денна температура зросте до +17 °С.

У південному регіоні початок жовтня буде сонячним та теплим. 1-3 жовтня очікувана температура повітря до +17 °С. У понеділок зʼявиться хмарність та температура дещо знизиться. У перші дні жовтня вночі та вранці можливі заморозки (до -1 °С у повітрі).

У центральній частині країни жовтень почнеться сонячною погодою, вдень +15...+16 °С. Але вночі та вранці можливі заморозки до -1 °С в повітрі, до -5 °С на ґрунті. Очікується мінлива хмарність та слабкий вітер східних напрямків.

На півночі України на початку жовтня стовпчик термометра покаже максимально +15 °С. Очікується слабкий вітер. Вночі та вранці вірогідні сильні заморозки, до -5 °С в повітрі.

У Києві 1 жовтня прогнозується ясна погода. Вдень максимальна температура повітря +14 °С, вночі — заморозки до -1 °С у повітрі. У вихідні — невелика хмарність, вдень +14 °С, вночі +5 °С, можливі заморозки. На початку робочого тижня очікується сонячна погода, температура повітря до +15 °С.