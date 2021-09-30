Прогноз погоды: синоптики ожидают в начале октября «осеннее тепло» и ночные заморозки

В начале октября в Украине ожидается умеренная погода, особенно тепло будет на Закарпатье и юге страны.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

1 октября в этих регионах ожидается до +23 °С, на остальной территории днем от +13 °С до +17 °С. В выходные немного потеплеет на 1-2 градуса. Ночью с 1 по 3 октября ожидаются ночные заморозки, везде, кроме запада.

В западных областях Украины в пятницу и субботу пройдут локальные дожди. Температура воздуха будет достигать +17 °С, на высокогорье Карпат до +15 °С. Облачность до понедельника станет минимальной.

На востоке страны ожидаются ночные заморозки. В Донецкой области ожидаются заморозки до -1 °С в воздухе и снижение температуры на поверхности почвы до -5 °С. В Луганской и Харьковской области ожидаются сильные заморозки в воздухе до -5 °С. Днем столбик термометра покажет максимальную температуру +15 °С. В понедельник дневная температура возрастет до +17 °С.

В южном регионе начало октября будет солнечным и теплым. 1-3 октября ожидаемая температура воздуха до +17 °С. В понедельник появится облачность и температура несколько снизится. В первые дни октября ночью и утром возможные заморозки (до -1 °С в воздухе).

В центральной части страны октябрь начнется солнечной погодой, днем +15... + 16 °С. Но ночью и утром возможные заморозки до -1 °С в воздухе, до -5 °С на грунте. Ожидается переменная облачность и слабый ветер восточных направлений.

На севере Украины в начале октября столбик термометра покажет максимум +15 °С. Ожидается слабый ветер. Ночью и утром вероятны сильные заморозки, до -5 °С в воздухе.

В Киеве 1 октября прогнозируется ясная погода. Днем максимальная температура воздуха + 14 °С, ночью — заморозки до -1 °С в воздухе. В выходные — небольшая облачность, днем + 14 °С, ночью + 5 °С, возможны заморозки. В начале рабочей недели ожидается солнечная погода, температура воздуха до + 15 °С.