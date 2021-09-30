У Мукачевому запустили лотерею для вакцинованих. Головний приз — автомобіль

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У Мукачевому місцева влада запустила лотерею для популяризації вакцинації від коронавірусу. На це виділили 1,2 мільйона гривень.

Про це пише пресслужба Мукачевської міськради.

«Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19. 1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя», — йдеться у повідомленні.

Серед повністю вакцинованих місцевих жителів розіграють 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів та головний приз – автомобіль Renault Duster.