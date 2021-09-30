Прессекретар Разумкова: Підписні листи за відставку спікера Ради готові й лежать в Апараті парламенту

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Підписні листи про відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова готові й знаходяться в Апараті Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомила прессекретар спікера Ольга Туній.

«Підписні листи за зверненням фракції «Слуга народу» про відкликання голови Верховної Ради України готові та знаходяться в Апараті Верховної Ради. Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом», — написала Туній.