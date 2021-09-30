У німецькому Кілі пройшов торнадо. Він зніс у море кількох людей і пошкодив будівлі

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У Німеччині в північному портовому місті Кіль пройшов потужний торнадо.

Про це повідомляють ВВС і Deutsche Welle.

Водний смерч прийшов з Балтійського моря і обрушився на берег, вирвавши з коренем дерева, пошкодивши будівлі та скинувши кількох людей у море.

У місцевій поліції повідомляють, що постраждали члени місцевого гребного клубу — саме їх торнадо скинув у море. Троє людей отримали серйозні травми, ще троє мають незначні пошкодження. Для усунення наслідків задіяли 60 рятувальників.

Німецька метеорологічна служба прогнозує в найближчі три дні сильний вітер і проливні дощі. Небезпека торнадо зберігається.