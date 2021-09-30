Дослідження: Вакцина від AstraZeneca підтвердила свою ефективність у 74%. Але для людей від 65 років показники більші
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- Олексій Ярмоленко
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Вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca захищає від симптоматичного перебігу хвороби на 74%.
Про це йдеться в даних масштабного дослідження, результати якого оприлюднили в журналі New England Journal of Medicine, пише Reuters.
У дослідженні взяли участь понад 26 тисяч добровольців зі США, Перу та Чилі. З них 17,6 тисячі людей отримали вакцину, а 8,5 тисячі — плацебо.
У групі вакцинованих жодна людина не мала серйозного або критичного перебігу хвороби, тоді як у групі, що отримала, плацебо таких було 8 людей. Хворі заражалися переважно штамами «Альфа» та «Бета». Також не було виявлено жодного випадку тромбозу після вакцинації.
Водночас учені виявили, що ефективність вакцини зростає у людей від 65 років. Для них вона становить 83,5%.
- На думку німецьких учених, тромбоз унаслідок введення вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson виникає через білки, які не можуть потрапити до клітини, де відбувається імунізація. Професор Франкфуртського університету імені Йоганна Вольфганга Гете Рольф Маршалек розповів, що ускладнення можуть бути пов’язані з аденовірусними векторами, за допомогою яких в організм доставляються «генетичні інструкції» для коронавірусу.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Однак Агентство додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.