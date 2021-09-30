Разумков заявив, що закон про деолігархізацію повторно направлять до Венеціанської комісії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Олександр Кузьмін / «Бабель»
Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що закон про деолігархізацію повторно відправлять до Венеціанської комісії.
Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».
«Як тільки цей закон буде підписаний, він направиться до Венеціанської комісії уже в другому читанні. Хоча це абсолютний прецедент, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися до Венеціанської комісії, вони були в первинній редакції», — зазначив спікер.
За його словами, президент Володимир Зеленський теж підтримує перевірку закону у Венеціанській комісії.
- 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом.
- 10 вересня Разумков відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. Після цього між головою ВР і «Слугою народу» почався конфлікт, оскільки політсила просила, щоб закон передали комісії після його ухвалення.
- 23 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Наступного дня з’ясувалося, що нардепи підтримали взаємовиключні поправки. Так, поправка 398 визначає, що вносити олігархів до реєстру буде Нацагентство з питань запобігання корупції за поданням комісії. Водночас нардепи підтримали поправку 406, яка визначає, що реєстр олігархів вестиме Рада нацбезпеки і оборони. Тепер депутати намагаються вирішити, як прибрати цю колізію.