У США оголосили вимерлими 23 види тварин
- Автор:
- Олег Панфілович
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Dorn Cady / Pixabay
Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин Сполучених Штатів (FWS) оголосила вимерлими 23 види тварин.
Про це повідомляє Associated Press.
Серед них — 11 птахів, один кажан, дві риби, рослина та вісім видів мідій. Рішення ухвалили на підставі «ретельного аналізу найкращих з доступних наукових даних про кожний з цих видів».
Одна з найвідоміших серед цих тварин — білоклювий дятел, який вважався найбільшим представником свого виду у США. Востаннє його бачили 1944 року в Луїзіані. У 1967 році цей вид офіційно включили до списку тих, що зникають.
Ще один птах — багамський співун, який був одним із найрідкісніших співочих птахів у Північній Америці. До списку також включили вісім видів птахів з Гавайських островів і гуамську летючу лисицю з тихоокеанського острова Гуам.
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