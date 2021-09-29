У США оголосили вимерлими 23 види тварин

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Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин Сполучених Штатів (FWS) оголосила вимерлими 23 види тварин.

Про це повідомляє Associated Press.

Серед них — 11 птахів, один кажан, дві риби, рослина та вісім видів мідій. Рішення ухвалили на підставі «ретельного аналізу найкращих з доступних наукових даних про кожний з цих видів».

Одна з найвідоміших серед цих тварин — білоклювий дятел, який вважався найбільшим представником свого виду у США. Востаннє його бачили 1944 року в Луїзіані. У 1967 році цей вид офіційно включили до списку тих, що зникають.

Ще один птах — багамський співун, який був одним із найрідкісніших співочих птахів у Північній Америці. До списку також включили вісім видів птахів з Гавайських островів і гуамську летючу лисицю з тихоокеанського острова Гуам.