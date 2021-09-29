Зимова Олімпіада в Пекіні пройде без іноземних глядачів

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На зимові Олімпійські та паралімпійські ігри в Пекіні, які будуть проходити з 4 до 20 лютого 2022 року, не допустять іноземних глядачів. Квитки продадуть тільки жителям материкового Китаю.

Про це йдеться у пресрелізі Міжнародного олімпійського комітету, в якому опубліковані карантинні правила у звʼязку із коронавірусом.

Усі спортсмени, волонтери, глядачі та учасники делегацій повинні бути вакциновані препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоровʼя. Учасники ігор, які не пройшли повну вакцинацію, повинні будуть пройти 21-денний карантин після прибуття в Пекін.

З 23 січня і до закінчення Паралімпійських ігор на всіх обʼєктах Олімпіади діятиме закритий режим — учасникам буде дозволено переміщатися тільки між обʼєктами, повʼязаними зі змаганнями. Також буде створена спеціальна транспортна система.

При цьому всіх учасників Ігор і співробітників системи управління Олімпіадою щодня перевірятимуть на коронавірус.