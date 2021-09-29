У Білорусі проти опозиціонера Цепкала завели ще одну справу. Вона повʼязана із вбивством співробітника КДБ

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Слідчий комітет Білорусі порушив проти опозиціонера Валерія Цепкала ще одну кримінальну справу. Вона повʼязана із загибеллю співробітника КДБ, якого застрелили під час рейду по квартирах громадян.

Як повідомляє пресслужба СКБ, Цепкало звинувачується у закликах до дій, які завдають шкоди нацбезпеці (ч. 3 ст. 361 КК), за що йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Цепкало нібито розмістив в Інтернеті відео, в якому назвав смерть співробітника КДБ «прикладом того, як треба боротися, для всіх жителів Республіки Білорусь». Він нібито публічно закликав до збройного захоплення державної влади і насильницької зміни конституційного ладу.

«Вищезазначена кримінальна справа обʼєднана з провадженням про корупцію, фігурантом якої також є Валерій Цепкало, який знаходиться у розшуку», — заявили в СКБ.

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