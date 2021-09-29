«Плівки Медведчука»: Окружний адмінсуд почав розглядати позов Порошенка до Bihus.Info

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Палінчак Михайло / УНІАН

Окружний адміністративний суд Києва почав розглядати позов лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка проти журналістів-розслідувачів Bihus.Info. У ньому Порошенко вимагає оприлюднити так звані «плівки Медведчука» у первісному вигляді.

Про це у Facebook написав адвокат пʼятого президента Ігор Головань.

«Bihus.Info – відповідач в адміністративному процесі. Після багатомісячних «танців з бубном» українська «адміністративна Феміда» вимушено відкрила провадження в адміністративній справі за нашим позовом до Bihus.Info (справжнє найменування – Громадська організація «Том 14»), де ми вимагаємо оприлюднення так званих «плівок Медведчука» у їх первісному вигляді», – написав адвокат.

Він наполягає, що оприлюднені журналістами записи є змонтованими. Також адвокат вважає, що суд на етапі відкриття провадження суд намагався «захистити» Bihus.Info, залишаючи позовну заяву без руху.

«Мало того, вже на етапі відкриття провадження в адміністративній справі суд висловив дуже цікаві позиції про те, що: розгляд справи не становитиме жодного суспільного інтересу; хоч Бігус і натякав, що «плівки» писало СБУ, суд вирішив, що справа прав і обов’язків СБУ не стосується, а тому СБУ не варто залучати як третю особу; перекрутивши наше клопотання про витребування доказів, кинув Bihus.Info «рятівне коло», запросивши інформацію про те, чи є Bihus.Info розпорядником «плівок Медведчука», – повідомив Головань.