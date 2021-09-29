Білорусь призупинила співпрацю з Україною у сфері міжнародної правової допомоги
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Генпрокурор Білорусі Андрій Швед оголосив про тимчасове припинення співпраці з Україною, Польщею та країнами Балтії у сфері міжнародної правової допомоги.
Про це повідомляє БелТА.
Швед заявив, вищевказані країни нібито ігнорують взяті на себе міжнародні зобовʼязання.
«Ми констатуємо, що Польща, країни Балтії та Україна фактично ігнорують взяті на себе міжнародні зобовʼязання практично в усіх злочинах, зокрема в повʼязаних із корупцією. [...] Ідеться про те, щоб у подальшому ініціювати якісь консультації, аби внести ясність, чи потрібні взагалі подібного роду договори, якщо вони не виконуються», — заявив він.
Ідеться про допомогу, повʼязану з розслідуваннями злочинів.
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