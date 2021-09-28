У Росії на Навального і його команду завели справу про створення екстремістського співтовариства
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Слідчий комітет Росії порушив нову кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального, який відбуває термін у колонії, і членів його команди Леоніда Волкова та Івана Жданова.
СКР завів справу за статтею про створення і керівництво екстремістським співтовариством (ч. 1 ст. 282.1 КК РФ). Ідеться про «Фонд боротьби з корупцією», який в РФ визнали екстремістським.
Крім Навального, Волкова і Жданова, у справі фігурують юристка ФБК Любов Соболь, співробітник відділу розслідувань ФБК Георгій Албурі, співробітник ФБК Руслан Шаведдінов і ще кілька людей. Їм закидають участь в екстремістському співтоваристві.
За вищевказаною статтею Навальному, Волкову і Жданову загрожує до 10 років позбавлення волі. Підозрюваними за статтею про участь — до 6 років колонії.
Спікер опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що це вже четверта справа проти Навального, яку порушили в той час, поки він перебуває в колонії.
Як повідомляє «Російська служба ВВС», Волков, Шаведдінов, Соболь, Жданов і Албурі зараз перебувають за кордоном.
- ФБК був заснований Навальним у 2011 році як некомерційна організація, що займалася розслідуваннями корупції чиновників і вищого керівництва Росії. У 2017 і 2018 роках Навальний через ФБК поширював передвиборну агітацію і збирав протестні акції по всій Росії.
- У 2019 фонд внесли до реєстру «іноземних агентів», а вже в червні 2020 року суд визнав «екстремістськими організаціями» ФБК, «Фонд захисту прав громадян» і штаби Навального. Суд вимагав припинити їхню діяльність.
- Міжнародні правозахисні організації, Євросоюз і США засудили рішення суду.
- 31 серпня 2021 року ФБК припинив існування в Росії.