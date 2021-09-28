У Кремлі заявили, що готові провести саміт лідерів «нормандської четвірки», поки Меркель ще перебуває на посаді канцлера
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Кремля
У Кремлі заявили, що готові провести саміт лідерів «нормандського формату», поки Ангела Меркель перебуває на посаді канцлера Німеччини. Водночас там звинуватили Україну в затягуванні процесу підготовки.
Про це пише Інтерфакс.
«Усім би хотілося провести його якомога раніше, у цілому абсолютно зрозуміло, що для цього потрібно зробити. Найкраще це зрозуміло, напевно, нашим візаві в Києві, але, на жаль, вони не хочуть цього робити», — вважає речник російського президента Дмитро Пєсков.
За його словами, існує ризик, що саміт провести не вдасться, тому що його потрібно ретельно підготувати.
«Як ми і говорили, провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений, тим більше в умовах гострої дефіцитності будь-яких результатів виконання раніше досягнутих домовленостей», — підкреслив він.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче провести «нормандську» зустріч до закінчення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.
- 27 квітня президент Володимир Зеленський запропонував розширити «нормандський формат» до семи країн. За його словами, до перемовин можуть долучитися США, Канада та Велика Британія. Він також зазначив, що прагне змінити й перемовини в Мінську.