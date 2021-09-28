Заступник глави КМДА Поворозник прокоментував розслідування Бахматова: назвав його «неправдою» і подає до суду на автора
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник подає до суду на колишнього радника міського голови Максима Бахматова. Той напередодні оприлюднив розслідування про те, що невістка Поворозника виграла тендерів на пів мільярда гривень.
Свою позицію Поворозник оприлюднив у Facebook у вівторок, 28 вересня.
Поворозник наголошує, що це розслідування — «неправдива інформація», однак просить Національне антикорупційне бюро перевірити ці матеріали й опублікувати результати перевірки.
«Я з усією відповідальністю заявляю, що законів не порушую. За безпідставні звинувачення, які шкодять моїй репутації та зачіпають честь і гідність моєї сімʼї, їхні автори мають нести відповідальність. Я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні цього випадку», — наголосив Поворозник.
- 27 вересня 2021 року колишній радник мера Києва Кличка Максим Бахматов опублікував розслідування про те, що фірма тоді ще майбутньої невістки Поворозника виграла тендерів на пів мільярда гривень у сфері будівництва.
- 14 квітня 2020 року СБУ провела обшуки в КМДА й у Поворозника. Йому закидали вимагання хабаря ($125 тисяч) через посередника у представника компанії-забудовника за вплив на рішення щодо погодження містобудівних умов. У Поворозника грошей не знайшли. У нього вилучили документи про обʼєкт забудовника, які мали передати чиновникам КМДА для вирішення питання. 17 квітня Кличко на прохання самого Поворозника відсторонив його від виконання службових обовʼязків. У березні 2021 року Поворозник повернувся до своїх обовʼязків.