«Слуга народу»: Кадрові зміни у Кабміні відбудуться після виїзної наради фракції

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кадрові перестановки у кількох міністерствах України, ймовірно, відбудуться у жовтні.

Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо [під час наради «Трускавець-2»] зокрема. Якраз після приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не матиме жодного сенсу», — розповів він.

Водночас Арахамія запевнив, що під час виїзної наради не будуть обговорювати ротації голів комітетів парламенту.

За словами заступниці глави фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук, серед кандидатів на посади міністрів «можуть бути наші колеги з фракції».

«Я не виключаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у офіційній залі», — додала вона.