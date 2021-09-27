The Washington Post: Щеплених вакциною «Супутник V» не пустять до США
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба уряду Казахстану
З листопада до США не можна буде вʼїхати іноземним громадянам, які зробили щеплення від коронавірусу вакцинами, які не схваленими Всесвітньою організацією охорони здоровʼя або американською владою, зокрема — російською вакциною «Супутник V».
Про це пише The Washington Post.
Видання зазначає, що раніше, під час пандемії, для росіян не було обмежень на вʼїзд в США. Їм були потрібні лише віза і негативний тест на COVID-19. The Washington Post звертає увагу, що від нового правила постраждають не тільки жителі Росії, але і деякі інші країни, яким Москва постачала вакцини.
«Супутник V» схвалений в 70 країнах, в яких в цілому проживає понад 4 мільярдів осіб. Всього у світі закуплено близько 448 мільйонів доз російського препарату.
- 16 вересня ВООЗ призупинила схвалення російського препарату через те, що під час інспекції однієї з фабрик, повʼязаних з випуском «Супутника V», фахівці не виявили «відповідності належним практикам виробництва».
- 4 березня Євросоюз почав розгляд російської вакцини «Супутник V» в прискореному режимі. Однак в європейському регуляторі сумніваються в ефективності цієї вакцини. Там зазначають, що даних для її визначення недостатньо, і називають препарат «російською рулеткою».
- Медичний журнал The Lancet опублікував результати третьої фази випробувань препарату «Супутник V». Вакцина виявилася ефективною на 91,6%, раніше її творці заявляли про 95%.