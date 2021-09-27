Мінцифри: Внутрішній COVID-сертифікат у «Дії» неможливо згенерувати без біометричного паспорта

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Цифровий внутрішній COVID-сертифікат у додатку «Дія» неможливо отримати без біометричного паспорта.

Про це повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

«Українського внутрішнього сертифіката у вас не буде, тому що для нього потрібно фото з біометричного документа. А паперовий сертифікат можна роздрукувати на порталі «Дія». І, відповідно, він може бути закордонним. Ми використовуємо транслітерацію, для того, щоб ви могли згенерувати такий сертифікат», — наголосив Банік.

При цьому він зазначив, що українці без біометричних документів можуть отримати в додатку «Дія» COVID-сертифікат для предʼявлення його закордоном.