Голова МВС Польщі звинуватив білоруських прикордонників у роздачі наркотиків мігрантам
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що білоруські прикордонники дають наркотики мігрантам, які намагаються нелегально потрапити до ЄС з Білорусі.
Про це повідомляє Wprost.
Камінський зробив заяву на конференції, присвяченій міграційній кризі на польському і литовському кордонах через мігрантів, які направляються з боку Білорусі. Він оголосив, що подасть заявку на продовження надзвичайного стану у країні.
Міністр заявив, що отримує багато повідомлень про те, що прикордонники Білорусі видають мігрантам наркотики під виглядом ліків — нібито для того, щоб «пережити» перехід через кордон.
Як приклад він навів випадок біля литовського Друскінінкая. Там у липні затримали групу з 15 людей (громадяни Іраку і Росії), серед яких були двоє дітей у віці 6 років і 1,5 року. Після затримання батьки повідомили литовським прикордонникам, що не можуть розбудити дітей. Описуючи обставини, вони сказали, що один з білоруських прикордонників, який супроводжував їх до кордону, дав їм дві таблетки, щоб діти «не плакали».
Дітей госпіталізували. В їхніх організмах виявили метадон.
«Лікарі виявили метадон — дуже небезпечний наркотик. Його вводять людям, залежним від героїну і морфіну, які відчувають тягу до наркотиків. Якби не швидке втручання литовських служб, ці діти померли б», — сказав Камінський.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, щоб помститись за санкції). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також зводити стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Польща на початку серпня посилила охорону кордону з Білоруссю. 2 вересня президент Анджей Дуда підписав указ про введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальною міграцією. До таких заходів Польща вдалася вперше за 30 років. Латвія теж посилила кордон.