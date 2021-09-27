Голова МВС Польщі звинуватив білоруських прикордонників у роздачі наркотиків мігрантам

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Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що білоруські прикордонники дають наркотики мігрантам, які намагаються нелегально потрапити до ЄС з Білорусі.

Про це повідомляє Wprost.

Камінський зробив заяву на конференції, присвяченій міграційній кризі на польському і литовському кордонах через мігрантів, які направляються з боку Білорусі. Він оголосив, що подасть заявку на продовження надзвичайного стану у країні.

Міністр заявив, що отримує багато повідомлень про те, що прикордонники Білорусі видають мігрантам наркотики під виглядом ліків — нібито для того, щоб «пережити» перехід через кордон.

Як приклад він навів випадок біля литовського Друскінінкая. Там у липні затримали групу з 15 людей (громадяни Іраку і Росії), серед яких були двоє дітей у віці 6 років і 1,5 року. Після затримання батьки повідомили литовським прикордонникам, що не можуть розбудити дітей. Описуючи обставини, вони сказали, що один з білоруських прикордонників, який супроводжував їх до кордону, дав їм дві таблетки, щоб діти «не плакали».

Дітей госпіталізували. В їхніх організмах виявили метадон.

«Лікарі виявили метадон — дуже небезпечний наркотик. Його вводять людям, залежним від героїну і морфіну, які відчувають тягу до наркотиків. Якби не швидке втручання литовських служб, ці діти померли б», — сказав Камінський.