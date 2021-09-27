МЗС України відповіло Лукашенку на звинувачення у розгортанні «баз» проти Білорусі

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про загрозу Білорусі з боку України.

Представник МЗС Олег Ніколенко в коментарі «Європейській правді» назвав слова Лукашенка про нібито розгортання військових баз США в Україні для атак на Білорусь безпідставними інсинуаціями.

«Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь на суцільну військову базу Росії», — сказав він.

Ніколенко наголосив, що основна загроза виходить з боку Росії, і Мінську варто вжити заходів, щоб не перетворитися на придаток Росії. «Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі», — додав він.

Коментар Кремля

Спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін і Лукашенко неодноразово обговорювали тему потенційного розширення НАТО на територію України. За його словами, для Москви інфраструктура НАТО в Україні — вихід за рамки допустимого, що перетинає «червоні лінії».

Пєсков заявив, що Білорусь і РФ будуть у відповідь проводити «дії щодо забезпечення безпеки двох держав». Лукашенко також говорив, що домовився з Путіним «робити якісь дії».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь заявив, що Україна сама розбереться, що робити в інтересах українського народу і безпеки Європи.