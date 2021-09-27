«Україна має залишитися транзитером газу». Переможець виборів у Німеччині Шольц прокоментував запуск «Північного потоку — 2»
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- Олексій Ярмоленко
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German Presidency of the Council of the EU 2020 / Flickr
Лідер партії соціал-демократів, які перемогли на виборах у Німеччині, Олаф Шольц заявив, що Україна повинна залишатися транзитером газу після запуску газопроводу «Північний потік — 2».
Про це він заявив на пресконференції 27 вересня, пише Die Welt.
«Що стосується трубопроводу, будівництво якого завершено, то важливо, щоб усі враховували гарантії, які повʼязані з його роботою. До гарантій відноситься те, що Україна має залишатися транзитером», — сказав Шольц.
За його словами, запуск газопроводу також не має створити проблем із забезпеченням газом країн Східної Європи. Шольц наголосив, що Німеччина «доклала значних зусиль» для надійності цих гарантій.
- У Німеччині оприлюднили офіційні результати голосування на парламентських виборах — перемогу здобула Соціально-демократична партія (СДПН) та її представник Олаф Шольц — 25,7% голосів або 206 місць. Блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Арміном Лашетом набрав 24,1% — 196 місць. Шольц вже заявив, що не планує створювати коаліцію із партією Меркель — блоком ХДС/ХСС.
- Також у парламенті будуть партія «Союз-90/Зелені», «Вільна демократична партія» (ВДП), «Альтернатива для Німеччини» та «Ліва партія».