Синоптики спрогнозували погоду на останній тиждень вересня і попередили про заморозки
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Andrew Ridley / Unsplash
В Україні в останній тиждень вересня очікується переважно суха та сонячна погода, але вночі у низці регіонів можливі заморозки.
Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.
За даними синоптиків, такі погодні умови стали можливими завдяки антициклону з північних широт, який упродовж тижня посилиться, а його центр зміститься до Лівобережжя України.
Температура повітря вночі +2..+8 °С, на узбережжі морів до +12 °С, удень +10...+18 °С.
Водночас 29 вересня на північному сході, а 30 вересня у північних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0...-5 °С, у північно-східних областях подекуди можливі заморозки й у повітрі.
Невеликий дощ синоптики прогнозують лише вдень 28 вересня у північно-східних областях та Карпатах.
Також в Укргідрометцентрі зазначили, що вітер на початку тижня буде з північного сходу, що додаватиме свіжості, але з середи, 29 вересня, почне змінювати напрямок на південно-східний.
- Раніше синоптики спрогнозували, якою буде осінь в Європі. В Україні буде сухо, особливо в жовтні, можливі ранні заморозки.
- У ніч на 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -6 °C. 22 вересня в Карпатах пішов сніг.