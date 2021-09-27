У Pfizer прогнозують завершення пандемії коронавірусу «протягом року» і регулярні щеплення
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ted Eytan / Flickr
Повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу відбудеться протягом року.
Про це генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив в інтервʼю телеканалу ABC News.
«Я думаю, що протягом року ми зможемо повернутися до нормального життя. Я не думаю, що це означає, що штами більше не будуть зʼявлятися, і я не думаю, що це означає, що ми зможемо жити без щеплень», — заявив він.
На думку Бурли, ймовірно, будуть потрібні щорічні щеплення від коронавірусу.
«У нас будуть вакцини, яких вистачить щонайменше на рік, і я думаю, що найбільш вірогідним сценарієм буде щорічна вакцинація, але насправді ми не знаємо, нам потрібно почекати і подивитися дані», — додав глава Pfizer.
- Раніше генеральний директор Moderna Стефан Бансель заявив, що пандемія коронавірусу завершиться у 2022 році.
- Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.