Швейцарія підтримала легалізацію одностатевих шлюбів на референдумі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pink Iceland / Flickr
У Швейцарії на референдумі легалізацію одностатевих шлюбів підтримали 64,1% громадян.
Про це повідомляється на сайті Федерального уряду країни.
Згідно з результатами голосування, явка на референдумі становила 52,60%. Пропозицію «Шлюб для всіх» підтримали 64,1% швейцарців, проти висловилися 35,9%.
Як заявила міністр юстиції Карін Келлер-Саттер, воля народу буде реалізована «швидко» — з липня 2022 року одружитися зможуть усі пари.
«У майбутньому всі пари матимуть рівне ставлення з боку закону», — наголосила вона, зазначивши, що держава не має диктувати громадянам, як вони організовують своє особисте життя.
Водночас Келлер-Саттер нагадала, що анонімне донорство сперми і сурогатне материнство, як і раніше, у Швейцарії заборонені.
- Католицька церква не благословлятиме одностатеві шлюби, оскільки Святий Престол вважає гомосексуальність гріховним «вибором», що не входить у «плани Творця».
- У березні Європейський парламент проголосував за резолюцію, яка оголошує всю територію Євросоюзу «зоною свободи для ЛГБТ».