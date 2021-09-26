«Антициклон зі Скандинавії». Синоптики розповіли про погоду на початку наступного тижня

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Ingo Jakubke / Pixabay

У понеділок в Україні очікується сонячна, осіння погода, яку принесе антициклон зі Скандинавії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

27 вересня по всій Україні без опадів, вітер північно-західний, 7—12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °C, вдень +12...+17 °C, на Закарпатті та Прикарпатті +18...+20 °C. У Києві — без опадів, температура повітря вночі +7...+9 °C, удень +13...+15 °C.

У вівторок, 28 вересня, в Україні без опадів, лише в східній і північно-східній частині місцями невеликий дощ. Вітер східний, північно-східний, 3—8 м/с. Температура повітря вночі +2... +7 °C тепла, удень +10...+15 °C; на Закарпатті та півдні країни вночі +7...+12 °C, вдень +13...+18 °C, на Закарпатті до +20 °C. У Києві — без опадів, температура повітря вночі +4...+6 °C, вдень +12...+14 °C.