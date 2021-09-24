Голова Венеціанської комісії зателефонував Зеленському: попросив надати підписаний закон про деолігархізацію

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Пресслужба президента України

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України Володимиру Зеленському і попросив надати проголосований текст закону про деолігархізацію в редакції, підписаній ним, для розгляду і підготовки відповідного висновку.

Про це повідомили в Офісі президента 24 вересня.

Окрім закону про олігархів, Зеленський та Букіккіо обговорили проєкти законів, які мають вдосконалити роботу Конституційного суду і перебувають на розгляді Верховної Ради.

Ще однією темою розмови став перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

Президент України та голова Венеціанської комісії дійшли висновку, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди необхідно усунути. Зеленський та Букіккіо констатували єдність підходів щодо необхідності розбудови в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи.