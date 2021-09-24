США дозволили фінансові операції з «Талібаном» для гуманітарних потреб

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United Nations Photo / Flickr

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало дві ліцензії на обмежені фінансові транзакції з радикальним рухом «Талібан» й угрупованням «Мережа Хаккані», яке є союзником талібів.

Про це повідомили в Мінфіні США.

Як зазначається, одна з ліцензій дає можливість уряду США та низці міжнародних організацій, включно з ООН, укладати угоди з талібами, якщо вони спрямовані на задоволення гуманітарних потреб афганського населення в умовах кризи.

Інша ліцензія дозволяє проводити операції, повʼязані з експортом товарів першої необхідності: продуктів харчування, медикаментів, вакцин і обладнання.

Водночас у Мінфіні США наголосили, що санкції проти «Талібану», «Мережі Хаккані» та інших терористичних угруповань продовжать діяти.