На суді у справі Стерненка оприлюднили результати експертиз. Вони спростовують свідчення активіста

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Синиця Олександр / УНІАН

В Одесі 24 вересня у Приморському районному суді у справі активіста Сергія Стерненка, звинувачуваного в умисному вбивстві, допитали експертів Київського бюро судмедекспертизи Володимира Зосименка й Олександра Михайленка, які заявили, що Стерненко під час нападу міг поранити себе сам, і пояснили, де міг отримати смертельні травми нападник Іван Кузнєцов.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Зокрема, експерти вважають, що пошкодження на пальцях, запʼястку та кисті, які Стерненко отримав під час сутички, утворилися від 3—4 ударів гострим предметом (ножем) і могли бути завдані самим активістом.

На підтвердження цьому експерти наголосили, що у нападників не знайшли ніж, який, за словами Стерненка, один із них потім нібито сховав, також не було крові на пакеті, який Стерненко під час нападу тримав у лівій руці.

Окрім цього, експерти зазначили, що на ремінці годинника Стерненка виявили надріз, зроблений під таким кутом, який виключає пошкодження під час бійки. Активіст заявляв, що коли годинник знімали з його пораненої руки, він був цілим, і це зафіксовано на відео.

Іншим питанням, щодо якого допитували експертів, було місце отримання Кузнєцовим смертельної рани. Від цього залежить кваліфікація справи — самооборона чи умисне вбивство.

На думку експертів, нападник отримав ножовий удар у серце там же, де його потім знайшли. Оскільки приблизно через 19—21 секунду після завдання травми він втратив 30% обсягу циркуляційної крові та знепритомнів, то не міг пробігти 100 метрів, нібито тікаючи від Стерненка.

Також експерти звернули увагу на горизонтальну рану правого плеча у Кузнєцова, яку, як вони вважають, той міг отримати лише після удару в серце, але перед тим як знепритомнів і впав. Приблизно через 4 хвилини Кузнєцов помер від різкої крововтрати.

Водночас Стерненко наполягає, що лише поранив Кузнєцова, який втік після цього, а сам він отримав поріз руки під час самооборони.

Адвокати активіста піддали сумніву висновки експертів, оскільки результати розрахунків, на які ті посилаються, були отримані завдяки комп’ютерній моделі кількості крові, яка витікає, а сама програма призначена для інженерного аналізу та підготовки виробництва, а не для медицини.