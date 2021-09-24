МЗС: З Афганістану хочуть вилетіти ще близько 100 громадян України

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PSFAERO / Twitter

З Афганістану, за останніми даними, хочуть виїхати ще приблизно 100 українців.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«За інформацією МЗС України, наразі близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану. Наше посольство в Таджикистані підтримує з ними звʼязок», — розповів він.

За словами Ніколенка, щойно зʼявиться можливість залишити країну, люди отримають інструкції щодо подальших дій.