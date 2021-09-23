У Львівській області понад 85% шкіл відправили на дистанційне навчання

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Львівській області понад 85% шкіл перевели на дистанційне навчання у зв’язку з початком дії карантинних обмежень «жовтої зони».

Про це йдеться в наказі Департаменту освіти та науки ЛОДА, яким створено комісію для вивчення якості дистанційного навчання.

Як зазначається, онлайн-навчання організували з 23 вересня, а з 27 вересня до 31 грудня триватиме моніторинг якості надання освіти.