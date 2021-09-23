Українські полярники підтримали кліматичний марш — і сфотографувалися в літньому одязі посеред снігу

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Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Українські полярники на станції «Академік Вернадський» підтримали кліматичний марш, який відбудеться у Києві, і сфотографувались у літньому одязі, аби показати наслідки змін клімату.

Світлину полярники опублікували в четвер, 23 вересня. Марш у столиці відбудеться 26 вересня.

Національний антарктичний науковий центр зазначив, що полярники, які працюють на станції «Академік Вернадський», чи не щодня спостерігають наслідки зміни клімату. Саме тому вони підтримали кліматичний марш і сфотографувалися в літньому одязі — «щоб підкреслити аномальність тих процесів, що відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики, і привернути увагу до цієї проблеми».

Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Науковці пояснили, що за останні 50 років середня температура в Антарктиді зросла на три градуси — приблизно такою є різниця клімату між Україною та Скандинавією. Це призводить до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида «зеленішає», а деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні їм раніше території.