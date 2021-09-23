У Києві в умовах карантину працюють усі садочки та школи — показник вакцинованих працівників перевищує 80%

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

З 23 вересня в Україні почали діяти карантинні обмеження «жовтої зони», але усі столичні школи та садочки працюють у звичайному режимі.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський та зазначив, що наразі Київ — лідер із вакцинації працівників освітньої галузі.

«Станом на 23 вересня майже 100% закладів освіти, яких у місті понад 900, досягли показника у 80% вакцинованих. В Україні ми єдині, хто показав такі результати», — зазначив Мондриївський.

Спершу активно вакцинувався саме педагогічний склад закладів освіти, а за минулий тиждень «підтягнулися» й технічні працівники.

«Вакцинація працівників триватиме й надалі. Наразі всі школи та садочки готові до роботи в умовах карантину й забезпечені необхідними засобами для дезінфекції. Водночас заборона на відвідування батьками закладів освіти продовжує діяти», — резюмував Мондриївський.