Україна оголосила про створення водневого коридору до Німеччини. Це дозволить завантажити українську ГТС

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Немеш Янош / УНІАН

Оператор газотранспортної системи України повідомив про створення спільного з Чехією, Німеччиною та Словаччиною водневого коридору. Країни планують постачати водень з України до Німеччини.

Про це пише пресслужба Оператора ГТС України.

«Спільна ініціатива «Центральноєвропейський водневий коридор» спрямована на створення водневої «магістралі» у Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні, яка має гарні умови для виробництва зеленого водню, через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС. Водневий коридор також дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств до споживачів водню в Чеській Республіці та Словаччині», — йдеться у повідомленні.

Учасниками проєкту стали компанії-оператори ГТС цих чотирьох країн: EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини), Оператор ГТС України (ОГТСУ), NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії) і OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

Оператор ГТС України

Організатори вважають, що для цього коридору потрібно перепрофілювати наявну газову інфраструктуру, а також встановити нові водневі трубопроводи.

«Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим чинником програми з декарбонізації у найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми маємо почати дослідження цих можливостей вже сьогодні. Водень — це перспективна технологія, яка знаходиться на ранній стадії впровадження у масштабах всієї економіки», — зазначив заступник генерального директора з розвитку та трансформації Оператора ГТС України Павел Станчак.

У разі успішного завершення проєкту українська ГТС матиме роботу, якщо Росія вирішить припинити транзит газу через територію України після 2024 року.