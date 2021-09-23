Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Які нові правила встановлять для олігархів

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить в реєстр олігархів.

За відповідне рішення проголосували 279 нардепів.

229 голосів дала фракція «Слуга народу», 18 голосів — фракція «За майбутнє», 15 — «Довіра», 11 — «Голос», а також ще підтримали законопроєкт 6 позафракційних нардепів.

Голосування відбувалося за скороченою процедурою. Через це Рада розглянула лише 13 підтриманих комітетом правок замість понад 1 200. Опозиційні фракції заявляли, що таким чином у країні встановлюється диктатура.

Сам же закон запрацює через шість місяців після його офіційного оприлюднення.

Документ передбачає створення реєстру олігархів, який складатиме Рада нацбезпеки і оборони. Туди вноситимуть людей у разі відповідності певним критеріям:

бере участь у політичному житті ;

; має значний вплив на засоби масової інформації ;

; є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) природної монополії або бізнесу, що займає монопольне (домінантне) становище на одному з ринків протягом щонайменше року;

загальна вартість активів перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, — це понад 2,2 мільярда гривень (понад $80 мільйонів).

У разі потрапляння в цей реєстр олігархи підпадуть під низку заборон. Вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію.

Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.