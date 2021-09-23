Рада перенесла голосування за «податковий» законопроєкт. А деолігархізацію розглядатимуть до кінця дня

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Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада вирішила перенести на 10 днів голосування за «податковий» законопроєкт. Але законопроєкт про деолігархізацію розглядатимуть до кінця дня.

Про це повідомив очільник фракції «Голос» Ярослав Железняк, пише Інтерфакс.

«Як було анонсовано, законопроєкт 5600 сьогодні не розглядатиметься», — зазначив він.

Напередодні у «Слузі народу» почали збирати підписи для того, щоб розглянути цей документ за спецпроцедурою. У зв’язку з цим розгляд законопроєкту відбудеться щонайменше за 10 днів.

Водночас Рада продовжила засідання до кінця дня для того, щоб встигнути проголосувати за законопроєкт про деолігархізацію. За відповідне рішення проголосували 288 нардепів. Після цього перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук оголосив про перерву.