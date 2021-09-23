Британія закликала Макрона «опанувати себе» на тлі створення оборонного партнерства AUKUS

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порадив уряду Франції «опанувати себе та залишити його у спокої» через розрив військового контракту щодо будівництва дизельних підводних човнів для Австралії.

Про це Джонсон заявив під час візиту у Вашингтон, пише The Guardian.

«Я думаю, що вже саме час деяким з наших дорогих друзів у світі опанувати себе і дати мені спокій», — зазначив британський прем’єр, назвавши AUKUS найважливішим кроком для глобальної безпеки.

«Це – три союзники, що мислять однаково, стоять пліч-о-пліч, створюючи нове партнерство заради обміну технологіями. Воно не намагається когось відштовхнути, воно не вороже Китаю. Воно існує для зміцнення звʼязків і дружби між трьома країнами», — зауважив Джонсон.

Дещо пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що погодився повернути французького посла у США. Це сталося після розмови з очільником Білого дому Джо Байденом. Натомість, останній пообіцяв не виключати Париж з ключових майбутніх оборонних рішень в Індо-Тихоокеанському регіоні.