У США після додаткових досліджень схвалили бустерну дозу Pfizer для уразливих категорій

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Управління з контролю за якістю продуктів та ліків США (FDA) схвалило застосування третьої дози вакцини від Pfizer/BioNTech для людей у ​​віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті FDA.

«Це рішення демонструє, що FDA у питаннях застосування вакцин проти COVID-19 покладається на науку, а також на актуальні дані», — зазначили у відомстві.

Остаточне рішення ухвалили після вивчення наукових висновків, а також обговорень за участю незалежних зовнішніх експертів.

Регулятор зазначив, що бустерна доза має застосовуватися через шість місяців після другої інʼєкції вакцини Pfizer. Її рекомендують насамперед людям віком за 65 років, а також молодшим особам з високим ризиком тяжкого перебігу хвороби та тим, хто в роботі контактує з інфікованими COVID-19.

Препарат від компанії Pfizer — це перша вакцина від коронавірусу, яка отримала повне й остаточне схвалення влади США за стандартними правилами, а не у звʼязку з надзвичайною ситуацією.