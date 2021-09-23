Зеленський виступив на Генасамблеї. Говорив про вакцинацію, кримських татар, Донбас та реформу ООН

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Facebook / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час своєї промови на Генеральній асамблеї ООН згадав про війну на Донбасі, окупацію Криму та заявив про необхідність реформувати ООН.

Трансляція промови велася на сторінці Офісу президента у Facebook.

Розпочав Зеленський зі згадки про обстріл автомобіля свого першого помічника Сергія Шефіра. Президент розповів про цей інцидент та заявив, що такою є «ціна реформ».

Також він нагадав ООН і про війну на Донбасі, заявивши, що Організація повинна реформуватися, щоб ефективніше вирішувати світові проблеми.

«Ми хочемо оживити ООН. Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світові не довелося б визнавати, що він провалив іспит на COVID, іспит на єдність», — заявив Зеленський.

Президент розповів про нерівність вакцинації серед країн світу і про те, як через пандемію багато країн не допомагали іншим.

Також Зеленський наголосив, що в анексованому Криму продовжуються утиски прав людини, а сам півострів активно мілітаризується. Він згадав про справу заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, якого окупаційна влада в Криму звинуватила у диверсії.

Він виступив із пропозицією, щоб ООН частіше зустрічалась безпосередньо в гарячих точках світу. Україна, за його словами, готова брати участь в таких засіданнях.