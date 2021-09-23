Зеленский выступил на Генассамблее. Говорил о вакцинации, крымских татарах, Донбассе и реформе ООН

Президент Владимир Зеленский во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН вспомнил о войне на Донбассе, оккупации Крыма и заявил о необходимости реформировать ООН.

Трансляция речи велась на странице Офиса президента в Facebook.

Начал Зеленский с упоминания об обстреле автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира. Президент рассказал об этом инциденте и заявил, что такова «цена реформ».

Также он напомнил ООН и о войне на Донбассе, заявив, что Организация должна реформироваться, чтобы эффективнее решать мировые проблемы.

«Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, экзамен на единство», — заявил Зеленский.

Президент рассказал о неравенстве вакцинации среди стран мира и о том, как из-за пандемии многие страны не помогали другим.

Также Зеленский отметил, что в аннексированном Крыму продолжаются притеснения прав человека, а сам полуостров активно милитаризируется. Он вспомнил о деле заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, которого оккупационная власть в Крыму обвинила в диверсии.

Он выступил с предложением, чтобы ООН чаще встречалась непосредственно в горячих точках мира. Украина, по его словам, готова участвовать в таких заседаниях.