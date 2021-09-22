Штрафи і позбавлення волі. Кабмін підтримав посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 22 вересня, підтримав законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба премʼєр-міністра.

Законопроєкт пропонує:

штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років буде передбачено для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;

штраф у 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років із позбавленням права обіймати посаду на 1—3 роки для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;

штраф до 170 тисяч грн або позбавлення волі до 3 років за підробку таких документів з метою поширення.

Премʼєр Денис Шмигаль висловив надію, що Верховна Рада підтримає цю ініціативу.