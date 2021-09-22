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Штрафи і позбавлення волі. Кабмін підтримав посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 22 вересня, підтримав законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба премʼєр-міністра.

Законопроєкт пропонує:

Премʼєр Денис Шмигаль висловив надію, що Верховна Рада підтримає цю ініціативу.