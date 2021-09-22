Сергій Шефір вперше прокоментував замах на себе: Мета — залякати вищий ешелон влади

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Facebook / Команда Зеленського

Перший помічник президента України Сергій Шефір вперше прокоментував замах на себе, який стався 22 вересня. Причин не розуміє, однак метою називає спробу залякати «вищий ешелон влади».

Про це він заявив під час брифінгу 22 вересня.

«Не розумію причин, розумію, що їхали, раптом пролунали вистріли, поранено водія. Водій молодець, поїхав далі на спущеному колесі ще 5 км. Було моторошно, тут же зателефонував до поліції. Я зупинив прямо на дорозі швидку, забрали водія. [...] На мою думку, метою було залякати вищий ешелон влади, але президента Зеленського не залякаєш», — зазначив Шефір.

Помічник Зеленського під час брифінгу декілька раз звернув увагу на те, що всередині президентської команди немає ніяких конфліктів, тому цю версію як причину для замаху він назвав «ідіотською».

Шефір пояснив, що їздив на службовому неброньованому авто студії «Квартал», часто сам був за кермом, охорони у нього не було. Шефір додав, що постраждав його особистий водій, який з ним вже 8—10 років і не є державним службовцем.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що метою пострілів було зупинити автомобіль, однак водій їхав далі і доїхав до парковки супермаркету.

«Якби авто зупинилось, то наслідки були б однозначно трагічними. Той фактор, що водій виїхав із зони обстрілу, був фактором, який врятував життя», — пояснив Монастирський.

Керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко додав, що водій до того, як поїхати на швидкій, показав правоохоронцям, звідки стріляли.

Зазначимо, що водій перебуває в лікарні «Феофанія», загрози його життю немає.