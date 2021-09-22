Замах на Шефіра: в Кремлі заперечують свою причетність
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images
У Кремлі відкинули версію про «російський слід» у замаху на помічника президента Зеленського Сергія Шефіра.
Про це повідомляють РИА Новости.
Коментуючи слова Володимира Зеленського та деяких представників «Слуги народу» про «зовнішні сили», спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що подібні версії є ознакою «екзальтованого емоційного стану» української влади.
«На жаль, в наш час в Україні, що б не сталося, ніхто з діючих політиків, на наш жаль, не в змозі виключити російський слід. Звичайно, це не має нічого спільного із реальним станом справ», — сказав Пєсков.
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався вранці 22 вересня. У Київській області в селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а от водія госпіталізували у «Феофанію» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь на інцидент пообіцяв «сильну».