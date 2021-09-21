Головний виконавчий директор «Нафтогазу» підтвердив, що йде з компанії: не може працювати «ефективно»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Otto Waterlander / Facebook
Головний виконавчий директор «Нафтогазу» Отто Ватерландер підтвердив, що написав листа наглядовій раді компанії, у якому заявив про намір подати у відставку, адже більше не може працювати ефективно.
Про це він розповів в інтервʼю «Економічній правді», яке оприлюднили у вівторок, 21 вересня.
За його словами, «Нафтогаз» після зміни керівництва «не перебуває у стадії розвитку», «дуже велика кількість рішень заморожено».
«Я написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що більше не відчуваю, що можу працювати ефективно. Я попросив її допомогти врегулювати цю ситуацію, тому що «Нафтогаз» повинен ухвалювати рішення щодо важливих речей, йому потрібна ефективна виконавча команда. Я поінформував наглядову раду, що в такій ситуації потрібне дієве рішення. Я розумію, що наглядова рада намагалася відсторонити Юрія Вітренка з посади голови правління, але вона цього не змогла зробити. Відповідно, щоб вирішити ситуацію, можливим рішенням стане моє звільнення», — пояснив Ватерландер.
Коментуючи звільнення трьох незалежних членів наглядової ради, Ватерландер заявив, що «уряд не залишив їм вибору, коли чітко заявив, що компанія не може існувати без Вітренка на посаді голови правління».
Зазначимо, що на початку вересня у відставку подали Клер Споттісвуд, яка була головою наглядової ради, а також Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден. Причиною такого рішення стало призначення очільником «Нафтогазу» Юрія Вітренка.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.